Суспільство

У Підмосков’ї внаслідок спецоперації був паралізований рух поїздів на двох ділянках – ГУР

30 Листопада 2023 11:49
читать на русском →
росія, гур

Рух поїздів на двох ділянках у Московській області був паралізований внаслідок спеціального заходу, здійсненого спільно з Рухом опору.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України та оприлюднило відповідне відео.

“На території держави-агресора Росії частішають збої в роботі залізниці. Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф”, – ідеться у повідомленні.

Так, в останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти – релейні шафи – поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з Рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано.

“Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці – ще один наслідок російської злочинної війни проти України”, – наголосили у ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2023 12:50

Зеленський приїхав у передовий командний пункт оборонців Купʼянська
30 Листопада 2023 11:32

СБУ підірвала стратегічну залізницю в Росії, яка веде до Китаю, – ЗМІ
30 Листопада 2023 11:06

У Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду
30 Листопада 2023 09:56

СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру
30 Листопада 2023 07:53

Росіяни вдарили по Донеччині ракетами С-300: щонайменше 10 постраждалих, під завалами шукають людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки