У Підмосков’ї внаслідок спецоперації був паралізований рух поїздів на двох ділянках – ГУР

Рух поїздів на двох ділянках у Московській області був паралізований внаслідок спеціального заходу, здійсненого спільно з Рухом опору.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України та оприлюднило відповідне відео.

“На території держави-агресора Росії частішають збої в роботі залізниці. Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф”, – ідеться у повідомленні.

Так, в останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти – релейні шафи – поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з Рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано.

“Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці – ще один наслідок російської злочинної війни проти України”, – наголосили у ГУР.