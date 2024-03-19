Кримінал

У Петербурзі колишній в’язень, який повернувся з війни, убив людину в ресторані та продовжив вечерю

19 Березня 2024 10:47
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росія
Ілюстративне фото / Pixabay

У петербурзькому ресторані “Чабрец” ввечері 18 березня було скоєно вбивство. Як пише “Фонтанка”, 40-річний Олексій Ісаков застрелив ділового партнера, який, на його думку, був винен йому сім мільйонів рублів.

Убивство зняла камера відеоспостереження. На кадрах видно, що Ісаков виймає пістолет і стріляє в чоловіка, який сидить навпроти нього. Жертва схоплюється і падає недалеко від столу. Ісаков підходить і робить кілька пострілів, а потім повертається до столу і продовжує їсти. Як зазначає “Фонтанка”, Ісаков не намагався втекти з місця злочину, його затримали поліцейські, які прибули в ресторан. Видання припускає, що вбивство було спланованим, а не спонтанним.

Ісаков нещодавно повернувся із зони бойових дій в Україні. На війну, вказує видання, він, судячи з усього, вирушив із колонії – у травні 2021 року Ісакова засудили до 3,5 року позбавлення волі – за кілька епізодів крадіжок.


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