Економіка

У першому читанні ухвалили законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
29 Жовтня 2024 16:39
читать на русском →
вру
Ілюстративне фото з відкритих джерел

29 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12067 щодо особливості процедури списання військового майна.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За законопроєкт з пропозицією доповнити Статтю 4 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” положенням, яке надає право в умовах воєнного стану здійснювати списання певних видів військової техніки у винятковому порядку, проголосували 269 депутатів. 

Серед основних змін – надання права на списання Командувачу виду ЗСУ (роду військ або оперативного командування), начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Головнокомандувачем ЗСУ.

Серед видів техніки, яку пропонують списувати:  

  • усі безпілотні літальні апарати
  • безпілотні авіаційні комплекси
  • безпілотні наземні (роботизовані) комплекси
  • безпілотні водні (плаваючі) комплекси або системи
  • наземна техніка радіоелектронної боротьби

“Умови списання – списання проводиться у випадках, коли техніка була використана з початку дії воєнного стану і не була списана іншим способом на момент прийняття рішення”, – пояснив Железняк. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Жовтня 2024 19:07

Ще 160 тисяч осіб планують призвати до ЗСУ
29 Жовтня 2024 17:19

У Києві викрили канал контрабанди наркотиків
29 Жовтня 2024 16:16

Верховна Рада проголосувала за звільнення Костіна
29 Жовтня 2024 15:19

Правоохоронці викрили в одеському МСЕК схему заробітку на ухилянтах 
29 Жовтня 2024 15:11

Атака на Одеську область: уламками ракети вбило чоловіка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки