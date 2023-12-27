У передмісті Одеси збитий дрон впав на будинки, є загиблий та поранені

Російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе в ніч проти середи, 27 грудня. Унаслідок падіння збитих безпілотників є загиблий та поранені.

Про це повідомили сили оборони півдня.

Загалом на території регіону знищили всі 12 дронів. Основною ціллю росіян була Одеса.

Уламки збитих безпілотників впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже погасили.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення, зокрема 17-річний підліток.

Ще одного масованого удару Росія завдала по Херсону. Є влучання по складським приміщенням аграрної науково-дослідної установи, пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Загалом під час нічної атаки, яка розпочалася у вівторок увечері і тривала майже дев’ять годин, українські військові збили 32 із 46 дронів, запущених російськими військами.