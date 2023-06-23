У Пентагоні висловилися за доцільність передачі Україні касетних боєприпасів

Пентагон виступає за передачу Україні касетних боєприпасів. Про це, як передає агентство Reuters, повідомила під час слухань у Конгресі заступник помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер.

Вона зазначила, що Вашингтон не постачає Києву такі боєприпаси через обмеження на їхній експорт, встановлені Конгресом США, а також через побоювання союзників.

Тим часом військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси були б корисними, особливо проти окопних російських позицій на полі бою, зазначила Купер.