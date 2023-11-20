У Пентагоні повідомили, з якою метою Ллойд Остін приїхав до Києва

Голова Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва 20 листопада обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.

Про це повідомляє Міністерство оборони США у пресрелізі, пише УП.

У відомстві зазначили, що під час візиту Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом.

Він підкреслить постійну прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього військових сил України.

“Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз”, – йдеться у повідомленні.