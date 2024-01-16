Кримінал

У Печенігах на Харківщині вандали пошкодили Алею Пам’яті полеглих захисників

16 Січня 2024 15:29
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вандалізм

У Печенігах на Харківщині виявили пошкодженими стенди зі світлинами полеглих на війні захисників.

Про це повідомив голова громади Олександр Гусаров.

У коментарі “Суспільне Харків” він зазначив, що акт вандалізму стався кілька днів тому.

“Видно, що пошкодили, видно, що нанесений був удару або ногою, або якимось предметом. Сталося це декілька днів тому. Пошкоджено два стенди з фотографіями”, — сказав Гусаров.

Я думаю, що ми цих дрібних злочинців прорахуємо. Вони будуть покарані, якщо ще хоч доторкнуться своїми брудними руками чи ногами до наших загиблих воїнів. Стенди з фотографіями відновлять, говорить Гусаров.


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