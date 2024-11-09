У Пакистані вчинено теракт на залізничному вокзалі: щонайменше 24 загиблих

24 людини загинули, понад 40 дістали поранення внаслідок теракту на залізничному вокзалі міста Кветта в Пакистані, повідомляє місцевий телеканал Geo TV.
Як уточнив представник поліції, вибух, найімовірніше, здійснив терорист-смертник. Інших подробиць поки що не встановлено.
Теракт на пакистанском вокзале. Известно о не менее, чем 20 погибших и 40 пострадавших— ЭХО (@echofm_online) November 9, 2024
По данным пакистанского телеканала Geo TV, взрыв случился в кассе железнодорожного вокзала города Кветта. Как сообщает полиция, в этот момент не менее 100 пассажиров ждали прибытия поезда в… pic.twitter.com/Hz8nXexdoB