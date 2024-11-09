Кримінал

У Пакистані вчинено теракт на залізничному вокзалі: щонайменше 24 загиблих
9 Листопада 2024 12:27
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пакистан, теракт
Великий теракт у місті Кветта провінції Белуджистан у Пакистані / Фото Geo TV

24 людини загинули, понад 40 дістали поранення внаслідок теракту на залізничному вокзалі міста Кветта в Пакистані, повідомляє місцевий телеканал Geo TV.

Як уточнив представник поліції, вибух, найімовірніше, здійснив терорист-смертник. Інших подробиць поки що не встановлено.


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