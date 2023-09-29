У Пакистані біля мечетей сталися два теракти: є загиблі

Щонайменше 50 людей загинули і понад 50 отримали поранення в результаті вибуху біля мечеті у місті Мастунг у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан. Ще один вибух стався біля мечеті поблизу міста Пешавар.

Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними поліції, теракт у Мастунгу влаштував смертник.

Чиновники оголосили у місті надзвичайний стан. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.

Кількість жертв внаслідок вибуху в Хангу біля Пешавару наразі невідома, але за даними поліції, кілька людей можуть перебувати під завалами.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Сарфраз Бугті назвав вибухи “дуже огидним актом”.