У Пакистані біля мечетей сталися два теракти: є загиблі

Щонайменше 50 людей загинули і понад 50 отримали поранення в результаті вибуху біля мечеті у місті Мастунг у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан. Ще один вибух стався біля мечеті поблизу міста Пешавар.
Про це повідомляє BBC.
За попередніми даними поліції, теракт у Мастунгу влаштував смертник.
Чиновники оголосили у місті надзвичайний стан. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт.
Кількість жертв внаслідок вибуху в Хангу біля Пешавару наразі невідома, але за даними поліції, кілька людей можуть перебувати під завалами.
Міністр внутрішніх справ Пакистану Сарфраз Бугті назвав вибухи “дуже огидним актом”.