Політика

У очільника Харківської ОВА Синєгубова з’явиться нова заступниця

1 Вересня 2023 20:27
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Олег Синєгубов

Кабмін погодив 1 вересня призначення нової заступниці начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Олена Логвинова має дві вищі освіти, повідомляє “Суспільне.”

У 2002 році закінчила Харківський медичний університет за спеціальністю “терапевтична стоматологія”. Також Логвинова здобула другу освіту у Каразінському університеті за спеціальністю “менеджмент” у 2021 році.

З 2020 по 2022 рік Олена Логвинова працювала стоматологинею-терапевткою у Харківській міській стоматологічній поліклініці №7. З 31 грудня 2020 року вона керує цим медзакладом.

На сайті міської стоматологічної поліклініки №7 вказано, Логвинова обіймає посаду директорки та має вищу кваліфікаційну категорію.

У пресслужбі Харківської обладміністрації відмовилися коментувати, за який напрямок буде відповідати Олена Логвинова до її офіційного призначення на посаду.

За даними аналітичної системи clarity-project, Логвінова була зареєстрована як підприємиця та займалася стоматологічною діяльністю, проте закрила ФОП у червні 2020 року.

Нині в очільника обладміністрації є п’ятеро заступників — Олександр Скакун, Віта Ковальська, Євген Іванов, Роман Семенуха та Михайло Харнам.


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