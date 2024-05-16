Політика

Активне просування росіян на півночі Харківщини вдалось зупинити, – Синєгубов

16 Травня 2024 19:46
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війна, Олег Синєгубов
Вовчанськ під російським обстрілом / Фото з соцмереж

Активне просування росіян по території Харківщини зупинили, а по деяких напрямках українським військовим вдалося повернути собі більш вигідне положення.

Про це в ефірі  телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Станом на зараз у Вовчанську продовжуються бойові дії в міській забудові. У цілому активне просування ворога — зупинено. Противник намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, але безуспішно”, – сказав Синєгубов.

Як зазначає очільник ОВА, росіяни вимушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей. Зараз Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшення площі сірої зони.


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