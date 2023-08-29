У низці областей України зафіксували температурні рекорди

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, у зв’язку з чим 28 червня в низці областей денні температури побили свої історичні рекордні значення.

Найтепліше того дня було в Миколаєві, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-5°C.

Нові температурні рекорди встановлені в:

Чернігові – 34,6°C;

Рівному – 33,1 °C;

Житомирі – 36,3°C;

Києві – 35,7 °C;

Львові – 33,0°C;

Тернополі – 34,4°C

Хмельницькому – 35,0°C;

Вінниці – 37,4°C;

Кропивницькому – 36,6°C;

Одесі – 34,8°C;

Миколаєві – 38,5°C;

Згідно з прогнозами метеорологів, починаючи з 30 серпня температура буде поступово знижуватися, починаючи з західних областей.

“Холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру”, – додають в гідрометеорологічному центрі.