Кримінал

У Новогродівці, де шукали батьків загиблої дівчинки, знайшли неідентифіковані фрагменти тіл

5 Грудня 2023 16:46
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ракетний удар

У Новогродівці Донецької області під завалами знайшли фрагменти тіл, які поки що неможливо ідентифікувати. Після російського удару по місту рятувальники не могли віднайти двох людей.

Про це повідомив начальник Новогродівської міської військової адміністрації Олександр Шевченко.

Оскільки знайдені фрагменти тіл не змогли ідентифікувати, надалі правоохоронці проведуть ДНК-експертизу. Нагадаємо, рятувальники розшукували під завалами 33-річну жінку та 38-річного чоловіка. Напередодні на місці удару знайшли тіло їхньої 8-річної дитини. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у центрі Новогродівки ще триває.

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада росіяни вдарили 6 ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Унаслідок російської атаки в Новогродівці зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури.

Станом на 1 грудня було відомо про 10 постраждалих унаслідок атаки по Покровському району, серед них є 13-річний хлопчик, 62-річний чоловік та три жінки віком 42, 58 та 63 роки. Після удару було відомо про двох загиблих — це чоловіки віком 55 та 62 роки. Ще трьох людей — дівчинку та її батьків — шукали під завалами.


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