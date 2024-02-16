Суспільство

У Німеччині заарештували ще трьох підлітків у зв’язку з убивством українського 17-річного баскетболіста

16 Лютого 2024 10:40
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німеччина, спортсмени
Німецька поліція / picture-alliance

Ще трьох підлітків заарештували після вбивства 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це повідомляє DW з посиланням на німецьких правоохоронців, передає Суспільне.

Як повідомили 16 лютого в німецькій поліції і прокуратурі, йдеться про 14-річного німця грецького походження з Херне і двох сирійців віком 14 і 15 років із Гельзенкірхена. Їх підозрюють у співучасті в убивстві 17-річного українця.

Головним підозрюваним у вбивстві слідство, як і раніше, вважає 15-річного німця турецького походження, якого заарештували 11 лютого, наступного дня після скоєння злочину.

Ввечері 10 лютого Володимир Єрмаков отримав смертельні ножові поранень на вокзалі в німецькому Оберхаузені. В автобусі дорогою на вокзал у Єрмакова і його товариша по команді Артема Козаченка виник словесний конфлікт з іншими молодими людьми. Після виходу з автобуса на вокзалі на баскетболістів напали. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко, який також отримав ножові поранення, перебуває в реанімації, пише DW.


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