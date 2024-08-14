У Німеччині розслідують можливе отруєння води на двох військових об’єктах

У Кельні вранці 14 серпня закрили казарми на базі збройних сил Німеччини, повідомляє Der Spiegel. За інформацією видання, військова поліція і контррозвідка розслідують можливу диверсію проти збройних сил ФРН.

Spiegel пише, що на території військової бази виявили забруднення водопровідної води. Військовослужбовцям і цивільним співробітникам наказали «за жодних обставин» не вживати воду з водопроводу.

За даними джерел видання, у казарми могли проникнути сторонні, на одній із ділянок огорожі виявили дірку. У ніч на 14 серпня біля огорожі помітили людину, яка зникла після того, як її побачили.

Видання також повідомляє, що військова поліція отримала інформацію про проблеми зі шлунково-кишковим трактом у кількох людей.

Зі свого боку газета Süddeutsche Zeitung повідомила про можливу диверсію на військовій базі НАТО в Гайленкірхені на заході Німеччини. За інформацією видання, на яке посилається DW, тут також може йтися про забруднення питної води.