У Німеччині розповіли, що планують передати Україні до кінця року

У Німеччині розповіли яку зброю передадуть України до кінця року. Основним напрямком цієї допомоги стане надання додаткових систем протиповітряної оборони, сказав під час інтерв’ю німецький генерал Крістіан Фройдінг, передає Мілітарний.

Також Німеччина передать додаткові артилерійські системи, вогнепальну зброю, безпілотники, танки, бронемашини тощо.

Загалом до кінця року планують доправити до України дві батареї ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM, а також дві батареї малої дальності IRIS-T SLS.

Також, прибудуть 10 самохідних зенітних установок Gepard, які озброєні двома 35-мм гарматами.

Окрім систем ППО, очікують близько 30 танків Leopard 1A5, які нині відновлюють фахівці компанії Rheinmetall. Також виділили 400 броньованих автомобілів MRAP невідомої моделі.

Артилерійські системи постачатимуть у вигляді 12 гусеничних самохідних установок PzH-2000, а також чотирьох колісних САУ Zuzana 2.