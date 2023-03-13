Кримінал

У Німеччині охорона готелю побила солдата ЗСУ

13 Березня 2023 10:31
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кримінал

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю Roomers побив солдата Збройних сил України, який проходить у Німеччині курс реабілітації після отриманого на війні поранення, повідомляє видання “Ось так” із посиланням на генерального консула України у Франкфурті Вадима Костюка.

За словами Костюка, солдат, одягнений у військову форму, вирішив відвідати лобі-бар готелю. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю про невідповідність його дрес-коду почався словесний конфлікт, який переріс у побиття військовослужбовця. У результаті солдата госпіталізували з переломом щелепи та струсом мозку, найближчого вівторка його чекає операція. Український консул зазначив, що місцеву поліцію вже поінформовано про інцидент, а сам він допоможе постраждалому з поданням заяви та пошуком адвоката.

У співтоваристві “Українці у Франкфурті-на-Майні” в соціальній мережі Facebook стверджується, що один із охоронців, який побив солдата, є уродженцем Чечні. Підтвердження цієї інформації немає. Також надходить суперечлива інформація про причини конфлікту.


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