Політика

У Німеччині готують новий пакет озброєння для України

20 Лютого 2024 13:44
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зброя, німеччина
Прапор Німеччини / Ілюстративне фото: Getty Images

Партії урядової коаліції Німеччини підготували пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає надання далекобійних систем, однак крилаті ракети Taurus у ініціативі не згадані.

Про це повідомляє Bild.

Згідно з повідомленнями, коаліція підготувала поки що непублічну пропозицію, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Цього тижня у Бундестазі має відбутися голосування щодо пропозиції.

Крилаті ракети Taurus прямо не згадуються в проєкті. Однак йдеться про “постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності і боєприпасів для того, щоб Україна (…) могла здійснювати цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора”.

Про які саме системи озброєння великої дальності йде мова, не розкривають.

В урядовій коаліції Німеччини переконані, що українці повинні мати можливість атакувати військові склади або шляхи постачання, які розташовані далеко за лінією фронту. Таким чином, українські війська будуть краще захищені.

Слід зазначити, що Taurus може досягати цілей на відстані понад 500 км.

Окрім зброї для України, пропозиція також включає нові політичні та економічні санкції проти Росії.


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