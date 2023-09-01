Кримінал

У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України

1 Вересня 2023 21:52
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німеччина

У німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Про це пише Bild.

У прокуратурі повідомили, що десятирічний хлопчик грався з дітьми, коли до них підійшов перехожий. Він обурився, діти що розмовляють між собою українською, тому що вони “повинні говорити російською”. Потім він сказав, що це Україна почала війну.

Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася о залізні балки, прикріплені до мосту, вона отримала травму голови і лівої ноги.

Більш того, коли хлопчик лежав в каналі, чоловік, імовірно, кинув в нього скляну пляшку, вона потрапила дитині у праве плече.

Після цього перехожий втік. Відомо, що йому близько 40-45 років, він був одягнений в блакитну сорочку, чорну кепку і джинсові шорти. Поліція розслідує справу про замах на вбивство.


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