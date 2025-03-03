Кримінал

У Німеччині автівка протаранила натовп перехожих, є жертви
3 Березня 2025 14:49
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У Мангеймі автомобіль в'їхав у натовп / Фото: BILD
У Мангеймі автомобіль в'їхав у натовп / Фото: BILD

У центрі німецького міста Мангейма автомобіль збив людей. Повідомляють про щонайменше двох загиблих та десятки поранених.

Про це пише видання BILD.

За попередніми даними, двоє людей загинули і 25 дістали поранення, у 15 з них травми серйозні. У центрі Мангейма проходить масштабна поліцейська операція. На місці події видно уламки, а щонайменше одна людина лежить, накрита брезентом.

За даними поліції, інцидент стався на центральній площі Парадеплац. Поліція і служби екстреної допомоги працюють на місці.

Повідомляють, що водій автомобіля заарештований. Поліція звернулася до громадян з проханням уникати центру міста і об’їжджати велику територію.

Поліція на місці ДТП в Мангеймі / Фото: BILD


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