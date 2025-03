У Німеччині автівка протаранила натовп перехожих, є жертви

У центрі німецького міста Мангейма автомобіль збив людей. Повідомляють про щонайменше двох загиблих та десятки поранених.

Про це пише видання BILD.

За попередніми даними, двоє людей загинули і 25 дістали поранення, у 15 з них травми серйозні. У центрі Мангейма проходить масштабна поліцейська операція. На місці події видно уламки, а щонайменше одна людина лежить, накрита брезентом.

За даними поліції, інцидент стався на центральній площі Парадеплац. Поліція і служби екстреної допомоги працюють на місці.

Повідомляють, що водій автомобіля заарештований. Поліція звернулася до громадян з проханням уникати центру міста і об’їжджати велику територію.

BREAKING:



Potential terror attack in Mannheim,

Germany.



A man drove a car into a large group of pedestrians.



The last terror attack in Mannheim took place in May last year when an Islamist Afghan asylum seeker stabbed 6 people, killing a police officer with a stab to the neck. pic.twitter.com/KcTJDlL7QW