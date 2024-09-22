Політика

У ніч на 22 вересня силами ППО збито 71 ударний БпЛА
22 Вересня 2024 09:18
читать на русском →
ппо
Ілюстративне фото / Скріншот відео

У ніч на 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська – рф.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені”, – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Вересня 2024 14:01

Росія може зірвати план реформи ООН
22 Вересня 2024 13:38

У центрі Харкова відновили рух наземного електротранспорту
22 Вересня 2024 11:39

Відразу шість російських винищувачів увійшли в повітряний простір НАТО
22 Вересня 2024 10:41

Вугледар опинився під загрозою оточення
22 Вересня 2024 10:26

На російському полігоні Плесецьк у шахті підірвалася ракета “Сармат”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки