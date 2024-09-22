У ніч на 22 вересня силами ППО збито 71 ударний БпЛА

У ніч на 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська – рф.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
“В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені”, – йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.