Економіка

У неділю відключення світла по всій Україні триватимуть із 13 до 22 години
30 Листопада 2024 19:30
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відключення
Харківські комунальники можуть працювати навіть без електрики / Фото Glavnoe.in.ua

У неділю, 1 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 9 годин. Одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 13:00 до 22:00. При цьому буде застосовано лише одну черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 08:00 до 13:00.

Водночас в “Укренерго” звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

“Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах”, – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.


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