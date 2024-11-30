У неділю відключення світла по всій Україні триватимуть із 13 до 22 години

У неділю, 1 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 9 годин. Одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень.
Про це повідомили в “Укренерго”.
Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 13:00 до 22:00. При цьому буде застосовано лише одну черга відключень
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 08:00 до 13:00.
Водночас в “Укренерго” звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
“Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах”, – йдеться в повідомленні.
В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.