У неділю в Україні хмарно з проясненнями, локальні дощі на заході та півдні

У неділю, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на заході та півдні, на решті території без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

За даними Укргідрометцентру, вітер північно-західний, 7–12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10° тепла, вдень 9–14°, на півдні країни та Закарпатті 12–17°.

По Київській області та у Києві: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, удень по області місцями пориви 15–20 м/с. Температура по області вночі 5–10°, вдень 9–14°; у Києві вночі 7–9°, вдень 12–14°.

