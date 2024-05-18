Економіка

У неділю в Харківській і Полтавській областях можливі аварійні відключення

18 Травня 2024 19:15
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електропостачання
Електрогенератор біля кав'ярні "Оптиміст" у Харкові / Фото Glavnoe.in.ua

Завтра відключення світла будуть тільки в Харківській і Полтавській областях, де росіяни сьогодні вночі атакували об’єкти енергетики.

В інших регіонах відключень не буде, повідомляє “Укренерго”.

“Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині.

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб’єктах у цих регіонах після дронових ударів 18 травня.

В інших регіонах відключення не прогнозуються”, – йдеться в повідомленні.


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