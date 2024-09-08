Політика

У НАТО рішуче засудили порушення повітряного простору Румунії російськими “шахедами”
8 Вересня 2024 14:28
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У Міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що починаючи з 02:25, два літаки F-16 румунської армії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки / Фото з відкритих джерел

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментував порушення повітряного простору країни Альянсу Румунії російським “шахедом”.

“НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними”, – написав він у соцмережі Х.

Раніше в Румунії підтвердили те, що російський ударний дрон Shahed залетів на територію країни під час обстрілу України в ніч на 8 вересня. Для відстеження БПЛА румунські ВПС підіймали два літаки F-16.

Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію дрона, який увійшов до Румунії. Пізніше БПЛА повернувся до України.

Румунське Міноборони засудило російський обстріл та повідомило, що комунікує з союзниками щодо інцидентів, спричинених атаками росіян.


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