У НАТО рішуче засудили порушення повітряного простору Румунії російськими “шахедами”

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментував порушення повітряного простору країни Альянсу Румунії російським “шахедом”.

“НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними”, – написав він у соцмережі Х.

NATO condemns the overnight Russian airspace violation into Romanian airspace. While we have no information indicating an intentional attack by Russia against Allies, these acts are irresponsible and potentially dangerous. — Mircea Geoana (@Mircea_Geoana) September 8, 2024

Раніше в Румунії підтвердили те, що російський ударний дрон Shahed залетів на територію країни під час обстрілу України в ніч на 8 вересня. Для відстеження БПЛА румунські ВПС підіймали два літаки F-16.

Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію дрона, який увійшов до Румунії. Пізніше БПЛА повернувся до України.

Румунське Міноборони засудило російський обстріл та повідомило, що комунікує з союзниками щодо інцидентів, спричинених атаками росіян.