У НАТО рішуче засудили порушення повітряного простору Румунії російськими “шахедами”

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментував порушення повітряного простору країни Альянсу Румунії російським “шахедом”.

“НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними”, – написав він у соцмережі Х.

NATO condemns the overnight Russian airspace violation into Romanian airspace. While we have no information indicating an intentional attack by Russia against Allies, these acts are irresponsible and potentially dangerous.