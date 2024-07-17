Політика

У НАТО призначили спецпредставника Альянсу в Україні
17 Липня 2024 16:38
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Спецпредставник НАТО в Україні Патрік Тернер / Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив Патріка Тернера спецпредставником Альянсу в Україні. Він почне працювати з вересня цього року у Києві.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Як старший представник, він очолить представництво Альянсу в Україні, виступатиме координатором взаємодії НАТО з українською владою, а також “координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні”.

“Патрік Тернер принесе роки лідерства та досвіду у цю роль. Як відданий державний службовець, він має значний досвід досягнення результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні”, – заявив Столтенберг.


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