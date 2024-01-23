У НАТО підписали контракт щодо закупівлі артбоєприпасів на 1,2 млрд доларів

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що збільшення виробництва боєприпасів є абсолютною необхідністю, аби союзники продовжували надавати підтримку Україні.

Про це політик повідомив після церемонії підписання угоди Альянсу щодо нових великих інвестицій в артилерійські снаряди.

“До поточного часу ми використовували наші запаси, але з огляду на споживання боєприпасів, яке бачимо в Україні, та потреби, які бачимо, і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, необхідно нарощувати виробництво, і це саме те, що роблять союзники”, — сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що це важливо для захисту території НАТО, розбудови власних запасів Альянсу та продовження підтримки України.

“Ми будемо підтримувати Україну системами, зброєю і боєприпасами, необхідними їй для перемоги як суверенній незалежній державі, тому що не можемо дозволити Путіну перемогти, що було б трагедією для українців і небезпечним відступом”, — підкреслив політик.

Водночас Столтенберг наголосив, що наразі не фіксується “жодної прямої чи неминучої загрози проти жодного члена НАТО”.

“І тому ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що робить РФ. Ми посилили наше бачення, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, аби запобігти будь-якому нападу на союзника по НАТО”, — продовжив генсек.

Окрім цього, політик додав, що блок розгорнув більше бойових підрозділів у східній частині Альянсу, збільшивши оборонні інвестиції та кількість навчань.

Гендиректорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс оголосила, що організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 мільярда доларів.

“Причина, з якої ми змогли укласти цей конкретний контракт, полягає в тому, що держави використовують спільні й стандартні боєприпаси калібру 155 мм, що дозволяє їм працювати разом, отримувати економію від масштабу та надсилати дуже потужний сигнал промисловості”, — розповіла посадовиця.

За словами Каммінгс, “очікуваний час доставки замовлень, розміщених сьогодні, перебуває у межах 24-36 місяців”.