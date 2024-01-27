У найближчі дві доби в Україні майже без опадів

У неділю, 28 січня, в Україні очікується невеликий сніг. У більшості північних, центральних та південних областей без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 29 січня, в Україні без опадів, лише вночі в південно-східних областях і Карпатах невеликий дощ.

На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на крайньому півдні північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах до 12° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни та Закарпатті 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.