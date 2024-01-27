Суспільство

У найближчі дві доби в Україні майже без опадів

27 Січня 2024 20:58
читать на русском →

У неділю, 28 січня, в Україні очікується невеликий сніг. У більшості північних, центральних та південних областей без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в неділю без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 29 січня, в Україні без опадів, лише вночі в південно-східних областях і Карпатах невеликий дощ.

На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на крайньому півдні північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах до 12° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни та Закарпатті 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Січня 2024 20:41

Зеленський: Україна чекає на рішення США щодо військової допомоги, це критично важливо
27 Січня 2024 20:48

Є влучання на території Кременчуцького району – Пронін
27 Січня 2024 20:06

У Нью-Йорку через майже два тижня з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей
27 Січня 2024 19:23

На Авдіївському напрямку відбито 20 ворожих атак – Генштаб
27 Січня 2024 17:02

Сумська прокуратура почала розслідування розстрілу двох мирних жителів росіянами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки