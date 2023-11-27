У найближчі дні Україну чекає мокрий сніг та дощ

У вівторок сніжна погода утримається на заходу Україні, на півдні очікуються дощі, на решту території − без опадів, у середу мокрий сніг і дощі прогнозують по всій території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

“28 листопада вночі у північно-східних областях, на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях невеликий сніг, на Одещині та Миколаївщині невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні 3-8° тепла”.

29 листопада в Україні прогнозують мокрий сніг та дощ; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с; підвищення температури на 3-5°.

28 листопада на високогір’ї східної частини Закарпатської області та на високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).