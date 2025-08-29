        Суспільство

        У НАБУ заявили, що не розслідують виробництво ракет “Фламінго”

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 19:39
        Українська далекобійна ракета "Фламінго" / Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
        Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не веде розслідування стосовно української крилатої ракети “Фламінго”.

        У короткому повідомленні в соцмережах антикорупційний орган не уточнив, чи проводить він перевірки стосовно самої компанії-виробника Fire Point.

        “У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети “Фламінго”, – йдеться у повідомленні.

        Раніше Kyiv Independent із посиланням на джерела стверджував, що НАБУ нібито перевіряє можливе завищення Fire Point вартості компонентів і кількості дронів, що постачаються до війська.


