У НАБУ попередили про можливу нову хвилю підозр від СБУ

У Національному антикорупційному бюро вважають, що СБУ готує нову хвилю підозр проти працівників антикорупційних органів. Ухвали судів вже нібито на руках у співробітників Служби безпеки — чекають повернення окремих детективів з-за кордону.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

“Зараз я отримую сигнали, з учорашнього вечора, що в співробітників СБУ через підозру їхньому генералу вже на руках ухвали суду, вони чекають, поки повернуться якісь люди з-за кордону. А в нас дійсно: мій перший заступник за кордоном, прокурор, про якого почали розповсюджувати брудну інформаційну кампанію напередодні, і кілька детективів. І ми очікуємо наступної хвилі”, — сказав Кривонос.

За його словами, співробітники НАБУ, яких раніше затримала СБУ, перебувають за ґратами безпідставно.

Протистояння НАБУ та СБУ

Нагадаємо, НАБУ і САП оголосили підозру ексначальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Після цього в СБУ заявили, що сприймають підозру Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників НАБУ наприкінці липня 2025 року.