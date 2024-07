У МЗС України прокоментували вибори у Венесуелі

У українському МЗС закликало владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

“Вільні та чесні вибори передбачають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волевиявлення народу. Венесуельці заслуговують на це не менше. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали”, – написав представник МЗС.

Він додав, що протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір.

“Ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів”, – заявив Тихий.

Free and fair elections imply that every vote is counted transparently, and the results accurately reflect the will of the people. Venezuelans deserve nothing less. The people of Venezuela deserve their will to be respected.