Політика

У МЗС України прокоментували вибори у Венесуелі
30 Липня 2024 15:24
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Венесуела, мзс
У Венесуелі проходять масові протести проти результатів виборів / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

У українському МЗС закликало владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

“Вільні та чесні вибори передбачають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волевиявлення народу. Венесуельці заслуговують на це не менше. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали”, – написав представник МЗС.

Він додав, що протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір.

“Ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів”, – заявив Тихий.


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