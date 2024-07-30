У МЗС України прокоментували вибори у Венесуелі

У українському МЗС закликало владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

“Вільні та чесні вибори передбачають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волевиявлення народу. Венесуельці заслуговують на це не менше. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали”, – написав представник МЗС.

Він додав, що протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір.

“Ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів”, – заявив Тихий.