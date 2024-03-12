У Миколаєві затримали депутатку Херсонської облради, яка працювала на окупантів

У Миколаєві суд узяв під варту депутатку Херсонської облради, яка працювала на окупаційну адміністрацію.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Слідчим суддею розглянуто клопотання про обрання міри запобіжного заходу чинній депутатці Херсонської обласної ради, яка до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради. Постановлено застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою, без права внесення застави”, – йдеться у повідомленні.

Жінка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК (Колабораційна діяльність).

Зазначається, що в період окупації Херсона депутатка погодилась на пропозицію обійняти посаду в адміністрації держави-агресора, а саме “начальника Управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади”.

Аби уникнути викриття з боку правоохоронних органів України та притягнення до кримінальної відповідальності за колабораціонізм, перебуваючи на посаді, підозрювана використовувала псевдоніми.

У судовому засіданні фігурантка заперечила свою провину, повідомивши, що голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо особисто пропонував їй очолити обласне управління охорони здоров’я, але вона відмовилася.

За словами жінки, вона продовжувала перебувати на посаді, на яку її було призначено ще до окупації, проте робота Управління майже не велась, до того ж жодних документів, як посадова особа вона не підписувала. “Водночас, не змогла пояснити щодо наявності її підпису, як начальника Управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади, створеного окупаційною адміністрацією”, – зауважили в суді.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, зокрема, протоколи допитів свідків та висновок почеркознавчої експертизи, суд дійшов висновку про обґрунтованість підозри.