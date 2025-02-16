Кримінал

У Миколаєві внаслідок вибуху у кафетерії загинули три демінери
16 Лютого 2025 10:09
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Вибух у закладі харчування в Миколаєві / Фото: Суспільне
Вибух у закладі харчування в Миколаєві / Фото: Суспільне

У Миколаєві 14 лютого внаслідок вибуху у кафетерії загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

Як повідомили в компанії “Ukrainian Demining Services“, що займається гуманітарним розмінуванням, загиблими є Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

“Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибух біля заклада харчування стався 14 лютого близько 14:10. Слідство триває за статтею про терористичний акт.


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