У Миколаєві внаслідок вибуху у кафетерії загинули три демінери

У Миколаєві 14 лютого внаслідок вибуху у кафетерії загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності.

Як повідомили в компанії “Ukrainian Demining Services“, що займається гуманітарним розмінуванням, загиблими є Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

“Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін і бруду війни”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибух біля заклада харчування стався 14 лютого близько 14:10. Слідство триває за статтею про терористичний акт.