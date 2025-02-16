У Миколаєві внаслідок ударів по ТЕС десятки тисяч людей залишились без опалення

Під час нічної атаки російські війська пошкодили теплову електростанцію в Миколаєві, через що 46 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів”, – зазначив він.

Комунальні служби вже працюють над відновленням теплопостачання в домівках, школах і лікарнях. У місті розгорнуто 67 пунктів незламності, триває підключення трьох модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

Шмигаль також доручив провести засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб визначити додаткові заходи для забезпечення містян теплом.