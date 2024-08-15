У Миколаєві сталась масштабна пожежа

У Миколаєві в районі Великої Коренихи сталась масштабна пожежа площею 4 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“На місце направлено пожежно-рятувальні відділення 2, 3 й 19 державних пожежно-рятувальних частин, водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Встановлено, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га”, – йдеться у повідомленні.

Спікер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.