Суспільство

У Миколаєві сталась масштабна пожежа
15 Серпня 2024 20:06
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Пожежа у Миколаєві в районі Великої Коренихи / Фото: ДСНС

У Миколаєві в районі Великої Коренихи сталась масштабна пожежа площею 4 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“На місце направлено пожежно-рятувальні відділення 2, 3 й 19 державних пожежно-рятувальних частин, водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Встановлено, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га”, – йдеться у повідомленні.

Спікер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.


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