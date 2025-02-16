Економіка

У Миколаєві після нічного удару по ТЕЦ повністю знищено електрогенерацію
16 Лютого 2025 21:01
читать на русском →
Миколаївська ТЕЦ / Фото: МикВісті
Миколаївська ТЕЦ / Фото: МикВісті

Внаслідок атаки російського дрона-камікадзе повністю зруйнована електрогенерація Миколаївської теплоелектроцентралі. Наразі фахівці працюють над альтернативними способами відновлення теплопостачання, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

“Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко”, – сказав він.

Завдяки переданих Данією модульних котелень вдалося зберегти тепло в лікарнях.

“Завтра робота продовжиться. Дякую за терпіння. Пам’ятайте, що ворог один – росія. Вони вкотре показали, що не хочуть миру”, – підсумував Сєнкевича.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що удар ворожого “Шахеда” про ТЕЦ у Миколаєві залишив без тепла понад 100 тисяч людей.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Лютого 2025 18:37

Зеленський розкрив нові дані про кількість втрат серед українських військових
16 Лютого 2025 20:28

Українські захисники відбили масований наступ біля Великої Новосілки (відео)
16 Лютого 2025 16:29

Червоний прапор не допоміг: Сили оборони розгромили колону російських морпіхів на Курщині
16 Лютого 2025 16:07

Сили оборони знищили новітню російську вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка”
16 Лютого 2025 15:06

За три дні 28-ма бригада отримала сотні заявок по проєкту “Контракт 18-24”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки