У Миколаєві після нічного удару по ТЕЦ повністю знищено електрогенерацію

Внаслідок атаки російського дрона-камікадзе повністю зруйнована електрогенерація Миколаївської теплоелектроцентралі. Наразі фахівці працюють над альтернативними способами відновлення теплопостачання, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

“Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв’язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко”, – сказав він.

Завдяки переданих Данією модульних котелень вдалося зберегти тепло в лікарнях.

“Завтра робота продовжиться. Дякую за терпіння. Пам’ятайте, що ворог один – росія. Вони вкотре показали, що не хочуть миру”, – підсумував Сєнкевича.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що удар ворожого “Шахеда” про ТЕЦ у Миколаєві залишив без тепла понад 100 тисяч людей.