У МОЗ назвали 100 популярних ліків, які здешевшають на 30%: список

В Україні планують на 30% знизити вартість сотні найбільш популярних ліків. У списку протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску та інші препарати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Ціни на 100 найбільш популярних ліків будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року. Причина – українські фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

“Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку”, – розповіли в МОЗ.

До 100 найбільш популярних ліків увійшли:

22 позиції, які виробляє “Київський вітамінний завод”

20 позицій – від фармацевтичної компанії “Дарниця”;

17 позицій – від “Фармак”;

10 позицій – від “ІнтерХім”;

8 позицій – від корпорації “Артеріум”;

6 позицій – від “Юрія-Фарм”;

5 позицій – від “Кусум Фарм”;

3 позиції – від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу;

2 позиції – від фармацевтичної фабрики “Віола”.

До переліку потрапили різні препарати – таблетки, капсули, гранули, краплі, розчини:

від кашлю та застудних захворювань;

антигістамінні;

протизапальні та протиревматичні;

вітаміни та мікроелементи;

ліки проти тиску;

противиразкові засоби;

заспокійливі;

очні краплі;

назальні спреї тощо.

Рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого 2024 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців” (введене в дію указом президента №82/2025), містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Передбачене, зокрема, введення ряду регуляцій – для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

На виконання рішення РНБО уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів, а також відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (у частині контролю за цінами в аптечних мережах).

Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету міністрів №955 (від 17 жовтня 2008 року) – “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби”.