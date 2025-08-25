У москвичів три години транслювали вибухи НПЗ та поховання солдатів РФ, — ЗМІ

24 серпня кіберфахівці зламали одного з російського провайдера і запустили по 116 телеканалах відео про втрати армії РФ та дефіцит пального.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на власні джерела.

У неділю ввечері хакерам вдалося отримали доступ до одного з російських телепровайдерів і в ефірі запустити відео про втрати армії РФ у війні проти України та про нестачу бензину.

Трансляцію запустили на 116 російських телеканалах.

“Через це щонайменше 50 тисяч абонентів із Москви та інших регіонів РФ понад три години поспіль дивилися відео, на яких показували вибухи на російських НПЗ та відео поховань російських солдатів”, — йдеться в повідомленні.

Також хакери змогли заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби ускладнити блокування відео.