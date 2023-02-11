Політика

У Москві знову заговорили про перемовини з Україною

11 Лютого 2023 14:13
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росія, переговори

У Кремлі знову заявили про готовність перемовин з Україною “на основі тієї реальності, яка існує”. 

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Вершинін в інтерв’ю одному з головних пропагандистських телеканалів, повідомляє ТСН.

Московський чиновник стверджує, що Москва не проти діалогу. 

“Класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми, природно, вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові”, – сказав співробітник міністерства, передбачливо замінивши термін “війна” на “військові дії”.

За словами Вершиніна, у Кремлі розглядають переговори “без попередніх умов”, проте на основі тієї реальності, яка існує”. Він також додав, що рішення про дипломатичне врегулювання нібито може ухвалити не українська сторона, а Вашингтон і Брюссель. Ба більше, звинуватив Київ у “перериванні” переговорного процесу.


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