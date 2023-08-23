У Москві вимагають скасувати ювілейний концерт Лорак через “підтримку ЗСУ”

Російський правозахисник Віталій Бородін написав заяву до генпрокуратури із проханням перевірити, чи підтримує співачка Ані Лорак українських військових.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року будує карʼєру в Росії та змовчує війну в Україні, 27 вересня має виступити у московському “Крокус City Hall”. Великий концерт присвячений 45-річчю Кароліни Куєк.

Утім після повідомлень українських блогерів громадськість Росії побоюється, що співачка – уродженка Чернівців допомагає українській армії, фінансуючи ЗСУ з грошей, зароблених у РФ. Правозахисник Віталій Бородін написав заяву до генпрокуратури із проханням “вжити заходів” та скасувати концерт Лорак у Москві.

У своїй заяві він зазначив, що співачка в Instagram оголосила благодійний збір коштів та закликала донатити гроші українцям, які постраждали від російської агресії, розмістивши посилання на сайт anilorakor, де були вказані реквізити іноземних банківських карток.

Він обурився, що Лорак продовжує “гастролювати містами Російської Федерації і заробляти гроші на російських громадянах”, щоб допомагати “тим, хто цього потребує, незалежно від національності чи політичної приналежності”.