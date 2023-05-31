Кримінал

У Москві вкрали ікону, привезену з окупованого Донбасу

31 Травня 2023 16:52
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церква, москва

Чудотворну ікону Божої Матері, яку привезли з Донбасу, вкрали в Москві. Місце злочину — храм за 350 метрів від будівлі ФСБ на Лубянці, пишуть місцеві ЗМІ.

Образ Богоматері був написаний у 2011 році. Всі ці роки він перебував у храмі міста Харцизьк. Цього року на 9 травня ікона замироточила. Віруючі сприйняли це як знак, а священнослужителі вирішили відправити її на якийсь час до Москви.

30 травня троє жінок прийшли до церкви на Новій площі та вкрали ікону.

Повідомляється, що одна з викрадачок вже відзначилася у Маріуполі. Там вона обманювала людей, видаючи себе за “сестру милосердя”, і також обкрадала храми.


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