У Москві раптово помер прессекретар співака SHAMAN

У Москві помер прессекретар співака SHAMAN (псевдонім виконавця Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянський. За даними «Бази», він помер увечері 9 листопада.

Чоловік перебував зі своєю дружиною у квартирі на Проспекті Миру, коли раптом почав задихатися. Його дружина викликала співробітників швидкої допомоги, однак медики не змогли врятувати журналіста.

Інформацію про смерть Коробкова-Землянського також підтвердив директор Ярослава Дронова Олександр Качан.

Антону Коробкову-Землянському було 40 років. Раніше він працював прессекретарем Філіпа Кіркорова і був директором з комунікацій європейської медіагрупи.