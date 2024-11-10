Суспільство

У Москві раптово помер прессекретар співака SHAMAN
10 Листопада 2024 12:14
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музика
Антон Коробков-Землянський і Ярослав Дронов (SHAMAN) / Фото із соцмереж

У Москві помер прессекретар співака SHAMAN (псевдонім виконавця Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянський. За даними «Бази», він помер увечері 9 листопада.

Чоловік перебував зі своєю дружиною у квартирі на Проспекті Миру, коли раптом почав задихатися. Його дружина викликала співробітників швидкої допомоги, однак медики не змогли врятувати журналіста.

Інформацію про смерть Коробкова-Землянського також підтвердив директор Ярослава Дронова Олександр Качан.

Антону Коробкову-Землянському було 40 років. Раніше він працював прессекретарем Філіпа Кіркорова і був директором з комунікацій європейської медіагрупи.


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