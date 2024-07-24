Суспільство

У Москві підірвали авто заступника начальника центру супутникового зв’язку
24 Липня 2024 09:30
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росія
Заступник начальника центру супутникового зв'язку збройних сил РФ Андрій Торгашов / Фото з відкритих джерел

У Москві підірвали авто заступника начальника центру супутникового зв’язку збройних сил РФ.

Російський Телеграм-канал ASTRA пише, що автівка Toyota Land Cruiser, яка вибухнула на парковці, належить Андрію Торгашову, який є заступником начальника радіоцентру військової частини супутникового зв’язку.

Попередньо, йому відірвало ноги. Постраждав також пасажир (ймовірно це його дружина), повідомляє слідчий комітет РФ.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомляють, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому.

У Москві підірвали авто заступника начальника центру супутникового зв’язку збройних сил РФ

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