Політика

У Москві над посольством Сирії підняли прапор опозиції
9 Грудня 2024 15:37
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москва, посольство, сирія
У Москві над посольством Сирії підняли прапор опозиції / Soda

У понеділок, 9 грудня, над сирійським посольством у Москві з’явився прапор сирійської опозиції, яка скинула режим Башара Асада.

Про це повідомляє Sota.

Прапор був піднятий представниками сирійської діаспори. У дипломатичній установі зазначили, що посольство продовжує працювати у звичайному режимі під новим символом.

Символіка прапора

  • Зелений колір: Уособлює перший праведний Халіфат.
  • Білий і чорний: Символізують історичні династії Омейядів та Аббасидів.
  • Три зірки: Означають ключові регіони та міста Сирії.

Таке поєднання кольорів і символів використовувалося на сирійському прапорі з 1918 року після здобуття незалежності від Османської імперії.


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