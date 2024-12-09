У Москві над посольством Сирії підняли прапор опозиції

У понеділок, 9 грудня, над сирійським посольством у Москві з’явився прапор сирійської опозиції, яка скинула режим Башара Асада.
Про це повідомляє Sota.
Прапор був піднятий представниками сирійської діаспори. У дипломатичній установі зазначили, що посольство продовжує працювати у звичайному режимі під новим символом.
Символіка прапора
- Зелений колір: Уособлює перший праведний Халіфат.
- Білий і чорний: Символізують історичні династії Омейядів та Аббасидів.
- Три зірки: Означають ключові регіони та міста Сирії.
Таке поєднання кольорів і символів використовувалося на сирійському прапорі з 1918 року після здобуття незалежності від Османської імперії.