У Москві над посольством Сирії підняли прапор опозиції

У понеділок, 9 грудня, над сирійським посольством у Москві з’явився прапор сирійської опозиції, яка скинула режим Башара Асада.

Про це повідомляє Sota.

Прапор був піднятий представниками сирійської діаспори. У дипломатичній установі зазначили, що посольство продовжує працювати у звичайному режимі під новим символом.

Символіка прапора

Зелений колір: Уособлює перший праведний Халіфат.

Уособлює перший праведний Халіфат. Білий і чорний: Символізують історичні династії Омейядів та Аббасидів.

Символізують історичні династії Омейядів та Аббасидів. Три зірки: Означають ключові регіони та міста Сирії.

Таке поєднання кольорів і символів використовувалося на сирійському прапорі з 1918 року після здобуття незалежності від Османської імперії.