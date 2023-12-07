У Москві горить Електрозавод

У Москві з будівлі на Електрозаводській вулиці валить густий чорний дим.
Як пишуть росЗМІ, горить Електрозавод.
Електрозавод побудований у 1928 році. Він виробляє електротехнічне обладнання для всіх галузей.
У Москві з будівлі на Електрозаводській вулиці валить густий чорний дим.
Як пишуть росЗМІ, горить Електрозавод.
Електрозавод побудований у 1928 році. Він виробляє електротехнічне обладнання для всіх галузей.
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