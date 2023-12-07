Суспільство

У Москві горить Електрозавод

7 Грудня 2023 16:35
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росія

У Москві з будівлі на Електрозаводській вулиці валить густий чорний дим. 

Як пишуть росЗМІ, горить Електрозавод.

Електрозавод побудований у 1928 році. Він виробляє електротехнічне обладнання для всіх галузей.


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