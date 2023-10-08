У Харкові через негоду впало сім дерев та 12 великих гілок

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, сьогодні, 8 жовтня, до служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у Немишлянському, Шевченківському, Салтівському, Індустріальному та Київському районах.

Бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» оперативно виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.

Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.