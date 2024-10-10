У Міноборони затвердили зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ

Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета.

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Новий бронежилет призначений для захисту окремих життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

“Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ. Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Маса полегшеного бронежилета складає від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації. Полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах – S, M, L та XL.

Основний комплект складається з таких елементів:

чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;

чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;

камербанд (виконаний по аналогії з системою «‎skeleton»‎);

бокові чохли з м’яким балістичним елементом;

чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи комплекту: