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У Міноборони розповіли про новий застосунок для військовозобов’язаних Резерв+

17 Травня 2024 15:32
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мобілізація
Застосунок для військовозобов'язаних Резерв+ / Скриншот з відео

Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі військовозобов’язані віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом, зазначили у Міноборони.

Оновити дані можна через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

“Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних”, – пояснили у Міноборони.

Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.


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