У Міноборони розповіли чим буде займатися Військова поліція

Військова поліція працюватиме за схожими принципами з Військовою службою правопорядку, але з розширеними повноваженнями.

Про це розповів уповноважений Міноборони з питань військової поліції Ілля Костін, передає АрміяInform.

За його словами, основними функціями військової поліції будуть: підтримання військової дисципліни, оперативно-розшукова діяльність та слідчі дії в питаннях військових злочинів.

Також серед завдань Військової поліції будуть захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

“Тобто, до функцій ВСП додаються — оперативно-розшукова діяльність, додається обмежено слідча діяльність. Виключно щодо військових злочинів”, — розповів Ілля Костін.

За його словами, створення військової поліції є дуже актуальним питанням. Адже Україна єдина країна у світі, яка веде такі масштабні бойові дії, і не має такого військового формування з правоохоронними функціями.